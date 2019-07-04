Ливни в Гаити: 5 человек погибли, более 10 пострадали

Новости Гаити. Тропические ливни обрушились на Гаити. Не менее пяти человек погибли, более 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потоки воды снесли несколько десятков одноэтажных домов. С серьезными травмами пострадавших доставили в больницу. Есть несколько пропавших без вести.