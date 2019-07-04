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Ливни в Гаити: 5 человек погибли, более 10 пострадали

04 июля 2019 12:24
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Новости Гаити. Тропические ливни обрушились на Гаити. Не менее пяти человек погибли, более 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни в Гаити: 5 человек погибли, более 10 пострадали-1

Потоки воды снесли несколько десятков одноэтажных домов. С серьезными травмами пострадавших доставили в больницу. Есть несколько пропавших без вести.

Ливни в Гаити: 5 человек погибли, более 10 пострадали-4

По прогнозам синоптиков, сильные дожди со штормовым ветром продолжатся на острове до конца недели.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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