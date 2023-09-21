В Украине назвали лживым заявление Моравецкого о прекращении поставки вооружения Польшей

Запад отворачивается от Украины. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна больше не будет вооружать Киев. По его словам, решение никак не связано со спором вокруг зерна. Просто Варшава намерена заняться модернизацией своей собственной армии, чтобы та стала одной из самых сильных в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако в Украине это заявление назвали лживым. По словам одного из депутатов Верховной Рады, Польша поставляла и продолжает поставлять оружие Киеву, потому что ей это выгодно. Причем не только в финансовом плане, но и в целях перевооружения собственных войск. Ведь за помощь Украине Польша получает от ЕС новою технику и деньги. Поэтому решение прекратить поставки, скорее, месть – считают эксперты. Не зря накануне президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить спасающего. Видимо, чтобы не захлебнуться самой, Польша решила бросить своего союзника.