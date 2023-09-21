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Financial Times: Киев вряд ли получит поддержку ЕС в зерновом споре

21 сентября 2023 21:01
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Отвернуться от Украины может и вся Европа. Как пишет международная деловая газета«Financial Times», Киев вряд ли получит поддержку ЕС в зерновом споре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Financial Times: Киев вряд ли получит поддержку ЕС в зерновом споре-1

Согласно письменному обращению Еврокомиссии к Польше, Венгрии и Словакии, сейчас Брюссель рассматривает возможность защиты этих стран во Всемирной торговой организации в связи с украинским иском. При этом изначально ЕК потребовала от трех стран отменить свои запреты на ввоз украинского зерна. Поскольку государствам союза не разрешено принимать односторонние меры в сфере торговли. Издание указывает на то, что такие односторонние запреты являются наиболее ярким сигналом разобщенности Евросоюза касаемо вопроса поддержки Киева.

# Международная политика # Фотофакт

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