Отвернуться от Украины может и вся Европа. Как пишет международная деловая газета«Financial Times», Киев вряд ли получит поддержку ЕС в зерновом споре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно письменному обращению Еврокомиссии к Польше, Венгрии и Словакии, сейчас Брюссель рассматривает возможность защиты этих стран во Всемирной торговой организации в связи с украинским иском. При этом изначально ЕК потребовала от трех стран отменить свои запреты на ввоз украинского зерна. Поскольку государствам союза не разрешено принимать односторонние меры в сфере торговли. Издание указывает на то, что такие односторонние запреты являются наиболее ярким сигналом разобщенности Евросоюза касаемо вопроса поддержки Киева.