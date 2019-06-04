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В Украине корью заболели более 50 тысяч жителей, 17 человек погибли

04 июня 2019 08:09
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Новости Украины. Число заболевших корью в Украине превысило 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 граждан погибли от осложнений после заболевания.

Статистика ведется с декабря 2018 года. Всего же с момента вспышки эпидемии, которая произошла летом 2017-го, вирус поразил свыше 100 тысяч украинцев.

Сейчас новые случаи заболевания фиксируются преимущественно в Харьковской, Киевской, Хмельницкой и Тернопольской областях, а также в Киеве. Единственный способ избежать кори – прививка. В стране идет активная вакцинация взрослых и детей.

В Украине корью заболели более 50 тысяч жителей, 17 человек погибли-1

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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