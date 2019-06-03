Британцы протестуют против приезда Трампа
Новости Великобритании . Дональда Трампа с супругой Меланьей в Великобритании встретили масштабными протестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Лондоне проходят акции протеста против визита американского лидера. Не только простые граждане, но и депутаты парламента не рады гостям.
Лидep oппoзициoннoй Лeйбopиcтcкoй пapтии Джepeми Kopбин и cпикep Пaлaты общин бoйкoтиpуют oфициaльный бaнкeт, потому Трамп нe cмoжeт выcтупить в пapлaмeнтe. В Соединённое Королевство американский президент прибыл по приглашению королевы Елизаветы.
Визит, который продлится три дня, приурочен к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии.