Британцы протестуют против приезда Трампа

Новости Великобритании . Дональда Трампа с супругой Меланьей в Великобритании встретили масштабными протестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Лондоне проходят акции протеста против визита американского лидера. Не только простые граждане, но и депутаты парламента не рады гостям.