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Британцы протестуют против приезда Трампа

03 июня 2019 19:06
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Новости Великобритании . Дональда Трампа с супругой Меланьей в Великобритании встретили масштабными протестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Лондоне проходят акции протеста против визита американского лидера. Не только простые граждане, но и депутаты парламента не рады гостям.

Британцы протестуют против приезда Трампа-1

Лидep oппoзициoннoй Лeйбopиcтcкoй пapтии Джepeми Kopбин и cпикep Пaлaты общин бoйкoтиpуют oфициaльный бaнкeт, потому Трамп нe cмoжeт выcтупить в пapлaмeнтe. В Соединённое Королевство американский президент прибыл по приглашению королевы Елизаветы.

Британцы протестуют против приезда Трампа-4

Визит, который продлится три дня, приурочен к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии.

# Акции протеста # Дональд Трамп # Фотофакт

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