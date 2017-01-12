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«Слишком дорого»: сенат США проголосовал за отмену программы по реформе здравоохранения Барака Обамы

12 января 2017 09:37
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Новости США. Сенат США все же проголосовал за отмену программы по реформе здравоохранения уходящего президента, известной в народе как «Оbamacare». Причем голосовавших как «за», так и «против» нее было примерно поровну. Противники программы одержали перевес буквально в несколько голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обществе «Obamacare» получила противоречивые оценки. Согласно опросам, половина американцев считает, что реформу нужно отменить, потому что она обходится слишком дорого. В то же время около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы именно благодаря ей. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что программа Обамы настолько неэффективна, что сама себя похоронит.

# Здоровье

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