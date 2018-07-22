Против кредита МВФ. В столице Аргентины тысячи демонстрантов вышли на улицу, требуя отказаться от финансовой поддержки

Новости Аргентины. Тысячи демонстрантов в столице Аргентины вышли на улицу, чтобы выразить свой протест в связи с выделением стране кредита Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестанты требовали от правительства отказаться от финансовой помощи МВФ, объясняя это тем, что выделение кредита обяжет проводить дальнейшую политику сокращения расходов и увольнений в государственном и частном секторах экономики.

Помощь в размере 50 миллиардов долларов у МВФ власти Аргентины запросили на фоне резкого падения курса национальной валюты.