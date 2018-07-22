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Против кредита МВФ. В столице Аргентины тысячи демонстрантов вышли на улицу, требуя отказаться от финансовой поддержки

22 июля 2018 13:00
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Новости Аргентины. Тысячи демонстрантов в столице Аргентины вышли на улицу, чтобы выразить свой протест в связи с выделением стране кредита Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против кредита МВФ. В столице Аргентины тысячи демонстрантов вышли на улицу, требуя отказаться от финансовой поддержки-1

Манифестанты требовали от правительства отказаться от финансовой помощи МВФ, объясняя это тем, что выделение кредита обяжет проводить дальнейшую политику сокращения расходов и увольнений в государственном и частном секторах экономики.

Помощь в размере 50 миллиардов долларов у МВФ власти Аргентины запросили на фоне резкого падения курса национальной валюты.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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