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В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц

06 февраля 2020 08:17
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Новости Китая. Более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц -1

Каждого пациента, покидающего медицинские учреждения, провожают овациями, а родственники встречают их с цветами.

В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц -4

Таким образом, количество исцеленных вдвое превысило число погибших от опасного заболевания. Медики уже на протяжении нескольких дней фиксируют спад случаев заражения. Также специалистам удалось ускорить процесс тестирования пациентов. На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 27 тысяч человек, 562 жителя Китая скончались.

В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц -7

В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц -9

# Коронавирус # Фотофакт

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