В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц

Новости Китая. Более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждого пациента, покидающего медицинские учреждения, провожают овациями, а родственники встречают их с цветами.