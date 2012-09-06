В Турции затонуло судно с нелегальными мигрантами. Погибли около 60 человек

Новости Турции. В Эгейском море у берега Турции затонуло 15-метровое рыбацкое судно, на борту которого находились более ста нелегальных мигрантов. Число жертв кораблекрушения достигло 58 человек, сообщает ctv.by со ссылкой на Reuters. Ранее сообщалось о 20 погибших. Большинство утонувших пассажиров лодки в момент аварии находились в трюме судна.

На судне мигранты из Ирака, Сирии, Палестины, в основном женщины и дети. Мигранты направлялись в материковую Европу, откуда планировали добраться до Великобритании, сообщает ctv.by со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Организаторами перевозки нелегальных мигрантов оказались двое граждан Турции, арендовавшие судно у местных рыбаков. Они задержаны и дают показания.

Что стало причиной кораблекрушения, не сообщается. По предварительным данным, трагедия произошла из-за столкновения судна со скалами.

Лодки с мигрантами (как правило, нелегальными) тонут у берегов южных европейских государств регулярно. Обычно подобные аварии связаны с тем, что переполненные суда не выдерживают веса находящихся на борту людей. Подобное кораблекрушение произошло в ночь на первое сентября в Атлантическом океане у берегов Гвинеи. На борту затонувшего деревянного судна находились около 58 человек, при этом оно рассчитано на 20 человек.