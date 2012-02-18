В Латвии проходит референдум о присвоении русскому языку статуса второго государственного

Новости Латвии. За соответствующие поправки в конституцию инициативная группа собрала более 180 тысяч подписей, в том числе мэра Риги Нила Ушакова. В тоже время президент Латвии, премьер-министр и спикер парламента призвали сограждан голосовать против изменения языкового законодательства.

Русский – родной примерно для 40% жителей Латвии. Однако многие русскоязычные имеют статус неграждан и не могут голосовать на референдуме. А для присвоения языку статуса второго государственного необходимо, чтобы за этот пункт проголосовало не менее половины избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могие эксперты не питают иллюзий и считают, что и после референдума государственный язык в Латвии будет один – латышский.