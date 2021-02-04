В Турции выявили первые случаи «южноафриканского» и «бразильского» штаммов коронавируса

В Турции выявили первые случаи заражения «южноафриканским» и «бразильским» штаммами коронавируса. Три человека, а также люди, с которыми они контактировали, изолированы в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что Турция ранее приостановила авиасообщение с рядом государств, чтобы предотвратить распространение новых разновидностей COVID-19. «Британским» штаммом в стране заражены уже около 200 жителей.

На фоне сложной эпидобстановки государства усиливают ограничительные меры. Так, Кипр с 6 февраля вводит для приезжих обязательный карантин. В зависимости от категории стран туристы должны будут провести на самоизоляции от 3 до 14 дней. Кроме того, по прибытии каждому необходимо сдать молекулярный тест на COVID-19.

Тайский остров Пхукет между тем начнет принимать вакцинированных туристов с октября. Проходить двухнедельный карантин не нужно.