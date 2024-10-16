В Турции сократят количество отелей, работающих по системе «всё включено»

Власти Турции приняли спорное решение, которое может отразиться на одной из самых доходных статей бюджета страны – туризме. В стране хотят сократить количество отелей, работающих по системе «все включено», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина столь радикальных мер может показаться неожиданной. Они будут вводиться в целях экономии. Дело в том, что отдыхающие часто не могут справиться с тем количеством блюд, которые они набирают. Ежедневно каждый турист оставляет недоеденной около полкилограмма пищи, которая просто выбрасывается.

Получается, что в среднем за год отели отправляют в мусор около 1,5 миллиарда долларов. Обдумывают различные варианты решения проблемы. Например, уменьшить размеры тарелок. Представители отелей, где пока «все включено», также предложили, чтобы туристы платили только за то, что действительно съедают. Чтобы эта система не превратилась в потребительский терроризм.