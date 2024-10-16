Квалификация ЧМ-2026. Месси устроил голевое шоу в матче за сборную Аргентины

Футболисты сборной Аргентины провели разгромный матч в противостоянии с командой Боливии, пишет ТАСС.

Матч 10-го тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу проходил в Боэнос-Айресе. Финальный счет – 6:0 в пользу «бело-голубых». У победителей трижды отметился голами Лионель Месси, (на 19-й, 84-й, 86-й минутах), Лаутаро Мартинес (в ходе 43-й минуты), Хулиан Альварес (45+3) и Тьяго Альмада (69-я минута матча).

Месси также осуществил две передачи, став первым футболистом с 2011 года совершившим более четырех результативных действий в ходе одного матча отборочного цикла чемпионата мира в Южной Америке.