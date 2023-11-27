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В Турции шторм выбросил на берег большой сухогруз

27 ноября 2023 11:35
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В Турции сильный шторм, который бушует в Черном море, выбросил на берег большой сухогруз. Судно под камбоджийским флагом везло в турецкий порт несколько десятков тонн минеральных удобрений, но из-за непогоды так и не успело разгрузиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции шторм выбросил на берег большой сухогруз-1

Вместо этого пожарным и спасателям пришлось заниматься эвакуацией экипажа, а это 11 человек, которых благополучно переправили на сушу. Благо, что до нее было несколько метров. Теперь специалисты выясняют, какие возможные повреждения получил застрявший на мели корабль и как безопасно отбуксировать его в порт.

# Природные катаклизмы # Новости Турции # Фотофакт

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