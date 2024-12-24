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Часть экипажа спасена. Российский сухогруз затонул в Средиземном море

24 декабря 2024 07:53
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Российское судно Ursa Major («Большая медведица») затонуло в международных водах между испанским регионом Мурсия и Алжиром из-за аварии в машинном отсеке. Об этом пишет ТАСС.

Часть экипажа спасена. Российский сухогруз затонул в Средиземном море-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Из 16 членов команды 14 были спасены и отправлены в порт Картахена, а 2 считаются пропавшими без вести. Судно покинуло порт Санкт-Петербурга две недели назад и следовало в порт Владивосток. Корабль был построен в 2009 году.

# Крушение # ЧП

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