Крупная авария в США: более 50 автомобилей столкнулись из-за плохой погоды

Новости США. Массовая авария произошла в американском штате Мичиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ДТП попали более 50 автомобилей. Несколько десятков оказались заблокированы в огромной пробке.

Участок автодороги временно перекрыт. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы штата. Причиной масштабного происшествия стали плохие погодные условия. На регион обрушился снежный циклон. Всем пострадавшим медицинская помощь была оказана непосредственно на месте ЧП.

Снегопады привели также к сбоям в работе некоторых американских аэропортов. Отменены около 1500 рейсов.