Новости Израиля. Израильская армия сообщила о предотвращении теракта и убийстве боевика. Он подъехал на машине к блокпосту и открыл стрельбу по солдатам из автомата. Но был ликвидирован ответным огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.