Прямой эфир

Израильская армия сообщила о предотвращении теракта и убийстве боевика

18 января 2023 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. Израильская армия сообщила о предотвращении теракта и убийстве боевика. Он подъехал на машине к блокпосту и открыл стрельбу по солдатам из автомата. Но был ликвидирован ответным огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская армия сообщила о предотвращении теракта и убийстве боевика-1

Как выяснилось, нападавший был офицером палестинской полиции, которого израильские власти считали боевиком террористической группировки «Фронт освобождения Палестины». Это признала и сама организация, которая назвала убитого своим шахидом.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теракт # Новости Израиля # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании началась очередная двухдневная забастовка медсестёр
18 января 2023 12:25

В Великобритании началась очередная двухдневная забастовка медсестёр

Эстония закупит у Южной Кореи самоходные гаубицы на 36 млн евро
18 января 2023 12:20

Эстония закупит у Южной Кореи самоходные гаубицы на 36 млн евро

Глава МВД Украины погиб при крушении вертолёта в Киевской области
18 января 2023 11:09

Глава МВД Украины погиб при крушении вертолёта в Киевской области