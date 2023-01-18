Новости Израиля. Израильская армия сообщила о предотвращении теракта и убийстве боевика. Он подъехал на машине к блокпосту и открыл стрельбу по солдатам из автомата. Но был ликвидирован ответным огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Израильская армия сообщила о предотвращении теракта и убийстве боевика. Он подъехал на машине к блокпосту и открыл стрельбу по солдатам из автомата. Но был ликвидирован ответным огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как выяснилось, нападавший был офицером палестинской полиции, которого израильские власти считали боевиком террористической группировки «Фронт освобождения Палестины». Это признала и сама организация, которая назвала убитого своим шахидом.
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