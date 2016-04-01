В Турции двое детей подорвались на самодельной бомбе, приняв ее за игрушку

Новости Турции. В Турции двое детей подорвались на самодельной бомбе. Трагедия произошла в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

Четырехлетний мальчик и шестилетняя девочка приняли за игрушку найденное на улице самодельное взрывное устройство. В результате взрыва дети получили смертельные ранения. Мальчик скончался в машине скорой помощи, девочка – в больнице.

Ранее в провинции Ширнак проходила антитеррористическая операция против членов Рабочей партии Курдистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.