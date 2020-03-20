В Тунисе отмечают День Независимости

Новости Туниса. В Тунисе 20 марта отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1956 году 20 марта после подписания протокола, аннулировавшего соглашения 1881 и 1883 годов о протекторате Франции, страна получила свободу. А 25 июля 1957 года Тунис был провозглашен республикой.