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В Тунисе отмечают День Независимости

20 марта 2020 12:16
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Новости Туниса. В Тунисе 20 марта отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тунисе отмечают День Независимости-1

В 1956 году 20 марта после подписания протокола, аннулировавшего соглашения 1881 и 1883 годов о протекторате Франции, страна получила свободу. А 25 июля 1957 года Тунис был провозглашен республикой.

В Тунисе отмечают День Независимости-4

Ежегодно в День Независимости тысячи людей приходят на проспект Хабиба Бургиба, чтобы понаблюдать за красочными шествиями и послушать напутствия политиков. С государственным праздником главу республики Каиса Саида поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздники # Александр Лукашенко # Каис Саид # Фотофакт

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