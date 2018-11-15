Первый снег привёл к 500 ДТП на дорогах Киева

Новости Украины. Первый снег привел к многочисленным авариям в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за гололёда и плохой видимости за сутки в городе произошло около полтысячи ДТП. На дорогах возникли 10-бальные пробки.

По данным правоохранителей, без пострадавших не обошлось. На борьбу с осадками брошено 340 единиц спецтехники, а также сотни сотрудников коммунальных служб.