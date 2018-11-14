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В Болонье нашли 52-килограммовый снаряд времён Второй мировой

14 ноября 2018 21:23
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Новости Италии. Массовая эвакуация проходит в окрестностях итальянской Болоньи. Свои дома вынуждены покинуть около 7000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болонье нашли 52-килограммовый снаряд времён Второй мировой-1

Причина – авиабомба времен Второй мировой войны, найденная недалеко от города Пьяноро. Вес снаряда 52 килограмма. По словам экспертов, бомба сохранилась очень плохо и представляет опасность для населения.

Операция по обезвреживанию запланирована на 18 ноября. До этого времени территория в радиусе 1,5 километров от места находки будет оцеплена, а движение транспорта приостановлено.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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