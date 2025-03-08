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В Telegram появились новые функции: платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах

08 марта 2025 08:21
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В марте пользователям Telegram стала доступна отправка сообщений при использовании внутренней валюты и возможность получить базовую информацию о собеседнике, пишет РИА Новости.

В Telegram появились новые функции: платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах-1

Фото: Pinterest

Как заявляют представители Telegram, введение оплаты для пользователей, которые не находятся в списке контактов, за возможность отправить сообщение позволит выделить тех, «кто действительно ценит ваше время». Отображение основной информации собеседника будет способствовать распознаванию мошенников.

# It-технологии

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