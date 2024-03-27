В Тель-Авиве семьи заложников провели масштабную акцию протеста

В Тель-Авиве семьи заложников и их сторонников собрались возле штаб-квартиры Армии обороны Израиля, требуя заключения сделки по освобождению захваченных боевиками ХАМАС израильтян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие обвинили премьер-министра в том, что он сознательно срывает переговоры с руководством движения. Поводом для очередного взрыва недовольства послужило заявление Нетаньяху о том, что он отозвал переговорщиков из Дохи и отказался отправить делегацию, как планировалось, в Вашингтон. Из-за этого Израиль может лишиться своего главного союзника, который активно содействовал освобождению заложников.