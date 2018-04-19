Прямой эфир

В Техасе более 30 человек пострадали при столкновении двух школьных автобусов и грузовика

19 апреля 2018 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Свыше 30 человек пострадали в результате столкновения двух школьных автобусов и грузовика в штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе более 30 человек пострадали при столкновении двух школьных автобусов и грузовика-1

Среди поступивших в больницу 25 детей – пятиклассников.

Школьники направлялись на экскурсию в Хьюстон, когда идущий позади автобус врезалась фура. От удара транспортное средство резко выбросило вперед, и оно столкнулось со вторым автобусом. Причины ДТП уточняются.

# Фотофакт # Авария в США

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт
19 апреля 2018 08:36

Израиль с размахом празднует 70-летие своей независимости: фотофакт

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с 70-летием создания государства
19 апреля 2018 08:29

Александр Лукашенко поздравил президента Израиля с 70-летием создания государства

Американский город «захватило» перекати-поле: видеофакт
18 апреля 2018 14:37

Американский город «захватило» перекати-поле: видеофакт