В Техасе более 30 человек пострадали при столкновении двух школьных автобусов и грузовика

Новости США. Свыше 30 человек пострадали в результате столкновения двух школьных автобусов и грузовика в штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Свыше 30 человек пострадали в результате столкновения двух школьных автобусов и грузовика в штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди поступивших в больницу 25 детей – пятиклассников.
Школьники направлялись на экскурсию в Хьюстон, когда идущий позади автобус врезалась фура. От удара транспортное средство резко выбросило вперед, и оно столкнулось со вторым автобусом. Причины ДТП уточняются.