В Тбилиси прошли ожесточённые стычки протестующих с полицией – в ход пошли водомёты и слезоточивый газ

Новости Грузии. Неспокойно прошла минувшая ночь в Грузии – в Тбилиси массовые протесты и противостояние с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У здания парламента и вовсе произошли ожесточенные стычки.

Тысячи демонстрантов пытались прорваться в здание, но полицейские заблокировали прилегающую улицу. Протестующие закидали правоохранителей камнями и бутылками. В результате несколько военнослужащих получили травмы. Несмотря на призывы разойтись, демонстранты покидать проспект Руставели, где расположен парламент, отказались. В ход пошли водометы и слезоточивый газ.

Напомним, поводом для протестов стал законопроект, суть которого в признании иностранным агентом юрлиц, получающих из-за рубежа более 20 % финансирования. Грузинский парламент одобрил проект в первом чтении.