В Тайване отмечают последний день Праздника весны

Вот такой финал самого важного праздника в Китае и других странах Восточной Азии. Прежде чем отпустить фонарик ввысь, на нем пишут добрые пожелания для родных и друзей. Это яркое шоу с недавнего времени стало главным туристическим событием на Тайване. Оно привлекает в горный район Пинси сотни участников со всего мира. Среди них и европейцы, которые не против еще раз отпраздновать Новый год. Пожелания на фонариках можно прочитать самые различные – от крепкого здоровья до богатства и мира во всем мире.