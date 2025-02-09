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В Тайване отмечают последний день Праздника весны

09 февраля 2025 08:14
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Запуском фонарей отмечают последний день китайского Нового года, который известен и как Праздник весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вот такой финал самого важного праздника в Китае и других странах Восточной Азии. Прежде чем отпустить фонарик ввысь, на нем пишут добрые пожелания для родных и друзей. Это яркое шоу с недавнего времени стало главным туристическим событием на Тайване. Оно привлекает в горный район Пинси сотни участников со всего мира. Среди них и европейцы, которые не против еще раз отпраздновать Новый год. Пожелания на фонариках можно прочитать самые различные – от крепкого здоровья до богатства и мира во всем мире.

# Новый год # Китай

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