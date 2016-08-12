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В Таиланде прогремели 14 взрывов: белорусы не пострадали

12 августа 2016 11:44
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Новости Таиланда. Белорусские дипломаты продолжают следить за ситуацией в Таиланде. За последние сутки на различных курортах королевства прогремели уже 14 взрывов. На этот час известно о трёх погибших, более тридцати человек ранены. По информации МИД Беларуси, наши  соотечественники в результате взрывов  не пострадали. Власти Таиланда продолжают настаивать на том, что эти инциденты никак не связаны с международным терроризмом: за взрывами стоят, вероятно,  сепаратисты. Тем временем не прекращается поиск неразорвавшихся бомб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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