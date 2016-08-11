Теракт в Турции: от взрывов двух снарядов погибли 8 человек

Новости Турции. Восемь человек погибли в результате взрывов на юго-востоке Турции. Полиция страны заявляет, что сдетонировало два снаряда. Предположительно теракт организовала рабочая партия Курдистана. Бомбу террористы заложили на оживленной улице рядом с одной из больниц. Позже в нее и доставили раненых, а таких свыше 10 человек, причем половина – дети.

Второй снаряд прогремел возле границы с Ираком, когда проезжала военная колонна.

За последние месяцы курды организовали уже около 10 терактов на территории Турции. Правда, большую часть из них группировка не признает. Официальная Анкара придерживается иного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.