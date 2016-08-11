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В Нью-Йорке молодой человек забрался на 58 этаж небоскреба при помощи веревок и присосок

11 августа 2016 10:14
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Новости США. В Нью-Йорке молодой человек решил покорить небоскреб высотой 262 метра. При помощи веревок и присосок он забрался на 58 этаж, а там его настигла полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители втянули экстремала через окно. И оказалось, что это не просто попытка покорить царапающее небеса здание. Молодой человек мечтал познакомиться с жителем и владельцем этого дома – Дональдом Трампом. Предложить свою помощь в предвыборной гонке или просто попить кофе с одиозным политиком. Что конкретно он хотел от Трампа, экстремал не рассказал.

# Экстрим

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