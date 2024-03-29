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В Таджикистане девять человек задержаны по делу о теракте в «Крокус»

29 марта 2024 12:16
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В пригороде Душанбе были задержаны девять жителей, подозреваемых в причастности к террористическому акту в «Крокус Сити Холле», заявил источник в органах безопасности Таджикистана. Об этом пишет РИА Новости.

Задержанные подозреваются в связях с «Исламским государством» [террористическая организация на территории Республики Беларусь – прим. ред.]. В расследовании теракта спецслужбы Таджикистана сотрудничают с российскими правоохранительными органами.

Во время террористической атаки в «Крокусе» погибли 143 человека.  По заявлению президента РФ Владимира Путина, задержаны 11 человек, а сам теракт совершен радикальными исламистами.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников утверждает об «украинском следе» в теракте и высказывает предположения, что за ним стояли США, Великобритания и Украина. По делу арестованы восемь участников, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

# Международная политика

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