В Таджикистане девять человек задержаны по делу о теракте в «Крокус»

В пригороде Душанбе были задержаны девять жителей, подозреваемых в причастности к террористическому акту в «Крокус Сити Холле», заявил источник в органах безопасности Таджикистана. Об этом пишет РИА Новости.

Задержанные подозреваются в связях с «Исламским государством» [террористическая организация на территории Республики Беларусь – прим. ред.]. В расследовании теракта спецслужбы Таджикистана сотрудничают с российскими правоохранительными органами.

Во время террористической атаки в «Крокусе» погибли 143 человека. По заявлению президента РФ Владимира Путина, задержаны 11 человек, а сам теракт совершен радикальными исламистами.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников утверждает об «украинском следе» в теракте и высказывает предположения, что за ним стояли США, Великобритания и Украина. По делу арестованы восемь участников, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.