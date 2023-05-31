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В Судане с начала боевых действий украли 17 тысяч тонн гуманитарной помощи

31 мая 2023 12:50
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Новости Судана. 17 тысяч тонн гуманитарной помощи украли в Судане с начала боевых действий. Такие данные приводят в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате без еды остались примерно полмиллиона человек.

В Судане с начала боевых действий украли 17 тысяч тонн гуманитарной помощи-1

Представители Всемирной продовольственной программы заявляют о печальной тенденции. Процент голодающего населения растет. В Организации Объединенных Наций считают, что по итогам лета еще 2,5 миллиона жителей столкнутся с проблемой нехватки продовольствия. Тогда общее число голодающих суданцев превысит 19 миллионов.

# Международная политика # Фотофакт

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