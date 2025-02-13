В странах Балтии после выхода из БРЭЛЛ в очередной раз выросли цены на электроэнергию

В странах Балтии в очередной раз резко подскочили цены на электричество, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло, как и предсказывали эксперты, после отключения республик от системы БРЭЛЛ – энергокольца, объединяющего Эстонию, Литву и Латвию, Беларусь и Россию.

Буквально за четыре дня стоимость электроэнергии для жителей балтийских стран со 146 евро за мегаватт-час взлетела почти до 250 евро. И, по данным специалистов, это еще не предел. Помимо финансовых расходов на присоединение к европейской энергосистеме, немалую роль в повышении цен сыграла погода. Фактор, который, похоже, не учли при решении отключиться от БРЭЛЛ. Из-за резкого похолодания многократно выросло потребление электричества. Что тут же сказалось на его стоимости.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

Я думаю, что вы никогда не сможете чувствовать себя в абсолютной безопасности, живя в этой части мира, потому что у нас есть этот сосед, который будет у нас через 100 лет, будет через 200 лет. А учитывая нашу долгую историю с Россией, мы видим, что у нас всегда есть угроза с Востока, и нам нужно это знать и принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы не подвергнуться нападению.

Циничные заявления главы Литовской Республики – шоковый удар для населения. Так называемая энергонезависимость дорого обходится потребителям. Впрочем, рассчитывать местным жителям на то, что электроэнергия подешевеет с наступлением тепла, не стоит. Новые европейские поставщики – Польша, Швеция и Финляндия – не будут импортировать ее в ущерб себе. По прогнозам специалистов, она будет обходиться Эстонии, Латвии и Литве в среднем на 30 % дороже, чем во времена БРЭЛЛ.