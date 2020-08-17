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Аномальная жара в Японии. Столбики термометров преодолели отметку в 41 градус

17 августа 2020 11:41
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Новости Японии. Новый температурный рекорд установлен в японском городе Хамамацу: столбики термометров преодолели отметку в 41 градус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара в Японии. Столбики термометров преодолели отметку в 41 градус-1

Аномальная жара установилась по всей территории страны в начале августа и уже привела к печальным последствиям. За две недели в Токио от тепловых ударов погибли 26 человек. Несколько тысяч граждан оказались в больницах. Ежедневно службы скорой помощи получают сотни звонков.

Аномальная жара в Японии. Столбики термометров преодолели отметку в 41 градус-4

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшее время не изменится. Местным жителям рекомендуют поменьше бывать под открытым небом, пользоваться кондиционерами в помещениях и пить как можно больше воды.

# Погода # Фотофакт

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