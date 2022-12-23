В столице Пакистана взорвался заминированный автомобиль

Новости Пакистана. Один полицейский погиб, четверо получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в столице Пакистана Исламабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло после того, как они остановили авто для проверки.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но в МВД страны предполагают, что это дело рук исламистской террористической группировки «Техрик-и-Талибан». Ранее она сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает боевикам совершать нападения.