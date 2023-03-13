Риттер заявил, что США готовятся открыть новый фронт против России в Грузии

Вашингтон планирует задействовать помощь через Агентство по международному развитию USAID в размере сорока миллионов долларов с целью ускорения «мягкого переворота» в Грузии. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженный сил Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Вашингтону там нужно правительство, которое будет исполнять задачи, следуя из американских интересов, а не грузинских. Речь идет в том числе и об открытии в стране второго фронта против Российской Федерации, приводит его слова РИА Новости. Риттер уверен, что Грузия для США – очередная возможность внести нестабильность, после чего страна Америкой будет брошена.