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В Бельгии движение пассажирских поездов было нарушено из-за кражи нескольких сотен метров медного кабеля

03 сентября 2018 14:02
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Новости Бельгии. Движение пассажирских электрических поездов нарушено в Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – кража нескольких сотен метров медного кабеля.

В Бельгии движение пассажирских поездов было нарушено из-за кражи нескольких сотен метров медного кабеля-1

Сильнее всего пострадало сообщение между городами Намюр и Брюссель. Поезда следуют со значительным опозданием.

Отметим, в последние годы подобные случаи в странах Евросоюза происходят всё чаще. Злоумышленники воруют кабель с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного металла, создавая серьезную угрозу безопасности движения.

В Бельгии движение пассажирских поездов было нарушено из-за кражи нескольких сотен метров медного кабеля-4

# Кража # Фотофакт

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