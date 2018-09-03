В Бельгии движение пассажирских поездов было нарушено из-за кражи нескольких сотен метров медного кабеля

Новости Бельгии. Движение пассажирских электрических поездов нарушено в Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – кража нескольких сотен метров медного кабеля.

Сильнее всего пострадало сообщение между городами Намюр и Брюссель. Поезда следуют со значительным опозданием.

Отметим, в последние годы подобные случаи в странах Евросоюза происходят всё чаще. Злоумышленники воруют кабель с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного металла, создавая серьезную угрозу безопасности движения.