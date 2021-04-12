В США вспыхнула новая волна протестов после гибели афроамериканца

Новости США. В США новая волна протестов. Поводом стал инцидент в Миннесоте, где офицер застрелил афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около полутысячи человек собрались у здания полицейского управления. Стражи правопорядка требовали разойтись. В ответ на полное игнорирование правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.