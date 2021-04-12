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В США вспыхнула новая волна протестов после гибели афроамериканца

12 апреля 2021 12:30
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Новости США. В США новая волна протестов. Поводом стал инцидент в Миннесоте, где офицер застрелил афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США вспыхнула новая волна протестов после гибели афроамериканца-1

Около полутысячи человек собрались у здания полицейского управления. Стражи правопорядка требовали разойтись. В ответ на полное игнорирование правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

В США вспыхнула новая волна протестов после гибели афроамериканца-4

Кроме того, около 200 человек пришли к месту гибели афроамериканца. Они повредили два автомобиля полиции, начались столкновения протестующих со стражами правопорядка. Зафиксированы и случаи мародерства.

# Акции протеста # Фотофакт

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