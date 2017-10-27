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В США всплеск наркомании: введено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

27 октября 2017 12:50
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Новости США. Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения введено в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такие меры американский президент решил пойти в связи с распространением наркотиков.

Рост употребления опиатов в стране ежегодно растет. За 2016 от передозировки умерли около 64 тысяч жителей, а это 175 человек в день.

В соответствии с официальными данными, в штатах насчитывается 2 миллиона зависимых от опасных препаратов. Решение проблемы Трамп видит в возведении стены на границе с Мексикой, откуда и поступают наркотики. В администрации выдвинули предложение об ужесточении выдачи рецептов на лекарства и ответственности за их нелегальный оборот.

В США всплеск наркомании: введено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения-1

# Наркотики # Фотофакт

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