Прямой эфир

В Турции задержали гражданина Грузии, перевозившего в чемодане 14-летнего подростка

27 октября 2017 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Турецкие пограничники задержали гражданина Грузии с необычной контрабандой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции задержали гражданина Грузии, перевозившего в чемодане 14-летнего подростка-1

Мужчина наотрез отказывался открывать дорожную сумку для проверки, однако досмотрщики не оставили ему выбора. К всеобщему удивлению, из чемодана выбрался подросток 14 лет. Он объяснил: таким образом хотел избежать проблем с пересечением границы и повидать родственников в Грузии. Сейчас оба нелегала доставлены в полицию.

# Контрабанда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США спасли двух девушек и собак, дрейфовавших на яхте в Тихом океане 5 месяцев
27 октября 2017 08:21

В США спасли двух девушек и собак, дрейфовавших на яхте в Тихом океане 5 месяцев

Каталония против досрочных региональных выборов
27 октября 2017 08:18

Каталония против досрочных региональных выборов

В Никарагуа сильнейшие проливные дожди: погибли 5 человек, в том числе 4 горняка
27 октября 2017 08:13

В Никарагуа сильнейшие проливные дожди: погибли 5 человек, в том числе 4 горняка