В Турции задержали гражданина Грузии, перевозившего в чемодане 14-летнего подростка

Мужчина наотрез отказывался открывать дорожную сумку для проверки, однако досмотрщики не оставили ему выбора. К всеобщему удивлению, из чемодана выбрался подросток 14 лет. Он объяснил: таким образом хотел избежать проблем с пересечением границы и повидать родственников в Грузии. Сейчас оба нелегала доставлены в полицию.