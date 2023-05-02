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В США во время студенческой вечеринки обрушилась крыша дома – пострадали более 30 человек

02 мая 2023 07:19
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Новости США. Более 30 человек пострадали при обрушении крыши дома в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел во время студенческой вечеринки в Колумбусе. Подробности сообщили в полиции. 

В США во время студенческой вечеринки обрушилась крыша дома – пострадали более 30 человек-1

Компания молодых людей решила залезть на крышу, что и привело к обрушению конструкции. В результате 14 человек доставлены в больницу с различными травмами, еще 20 получили медицинскую помощь на месте. Несколько студентов провели под обломками дома пару часов, прежде чем до них смогли добраться спасатели. Расследование обстоятельств продолжается. 

# Обрушение дома # Новости США # Фотофакт

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