В США во время студенческой вечеринки обрушилась крыша дома – пострадали более 30 человек

Новости США. Более 30 человек пострадали при обрушении крыши дома в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел во время студенческой вечеринки в Колумбусе. Подробности сообщили в полиции.

Компания молодых людей решила залезть на крышу, что и привело к обрушению конструкции. В результате 14 человек доставлены в больницу с различными травмами, еще 20 получили медицинскую помощь на месте. Несколько студентов провели под обломками дома пару часов, прежде чем до них смогли добраться спасатели. Расследование обстоятельств продолжается.