В США власти будут платить награду за каждого успешно депортированного мигранта

Тем временем в США президентство Дональда Трампа началось с сенсаций. Неделя приносящих хаос заявлений американского лидера завершается реализацией некоторых из них, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на юге страны продолжается отлов нелегалов. Теперь тут станут орудовать охотники за головами. За успешно депортированного мигранта власти назначили награду в размере тысячи долларов.

Только неизвестно, куда их переправлять, ведь страны отказываются принимать рейсы с переселенцами. Например, Мексика и Гватемала не захотели впускать назад замешанных в преступлениях и торговле оружием. Билет в один конец выдают всем без разбора. Сообщается, что вскоре из штатов могут депортировать и более 700 тысяч школьников.

Позиция США «сбросить проблемы на другие страны» стара как мир. Однако финансирование этих проблем за рубежом зачастую не предусмотрено. Государственный департамент штатов приостановил денежную помощь для некоторых стран на 90 дней, включая Украину. Видимо, все деньги ушли на изменение карт. Мексиканский залив теперь официально стал Американским, а вот поработить Гренландию и Канаду все еще остается самым лакомым желанием Белого дома.