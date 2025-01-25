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Четырех израильских заложниц освободили в сектора Газа

25 января 2025 15:13
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Четыре израильские женщины, которые находились в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, были отпущены на свободу и вернулись в Израиль. Об этом пишет ТАСС.

В военном сопровождении заложники пересекли границу и встретились со своими родными на юге страны. Они пройдут медицинские осмотры.

Четырех израильских заложниц освободили в сектора Газа-1

Фото: pixabay

Освобождение женщин, Лири Альбах, Карины Ариов, Даниэлы Гильбоа и Наамы Леви, которые были похищены 7 октября 2023 года, произошло при содействии представителей Красного Креста и боевого крыла ХАМАС. Правительство Израиля подтвердило свою готовность к безопасному возращению всех заложников. Это произошло в рамках договоренности о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, которое началось 19 января.

В первый день соглашения были отпущены три человека, а Израиль также согласился на освобождение 90 заключенных палестинцев. Посредниками в переговорах выступили Катар, Египет и США. На первом этапе ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных.

# Международная политика # Израиль # Палестина-Израиль

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