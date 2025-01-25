Четырех израильских заложниц освободили в сектора Газа

Четыре израильские женщины, которые находились в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, были отпущены на свободу и вернулись в Израиль. Об этом пишет ТАСС.

В военном сопровождении заложники пересекли границу и встретились со своими родными на юге страны. Они пройдут медицинские осмотры.