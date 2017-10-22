В США в ресторане гостиницы прогремел взрыв: пострадали не менее 6 человек

Новости США. В ресторане одной из гостиниц американского Мэнсфилда прогремел взрыв. По последним данным, пострадали не менее 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В ресторане одной из гостиниц американского Мэнсфилда прогремел взрыв. По последним данным, пострадали не менее 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это те, кому помогали медики в машинах скорой помощи. Однако в самом здании было намного больше людей. Не исключено, что некоторые раненые, будучи в шоковом состоянии, могли бежать из горящего помещения.
Причина взрыва пока не известна. Однако свидетели незадолго до ЧП жаловались на запах газа. Место происшествия оцеплено.