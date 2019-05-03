В Индии бушует циклон «Фани»: ветер сносит крыши и с корнями вырывает деревья

Новости Индии. В Индии бушует сильнейший за последние 20 лет циклон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ураганный ветер с корнями вырывает деревья, сносит остановки и кровли домов.

Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало. Чтобы избежать жертв, из штата Ориса, который оказался в эпицентре, эвакуировали свыше миллиона человек. Все они размещены во временных убежищах. В регионе не ходят поезда, закрыты крупные аэропорты. Для оказания помощи местным жителям военные и сотрудники береговой охраны заступили на круглосуточное дежурство.