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В США сотрудники ЦРУ забыли взрывчатку в студенческом автобусе: несколько дней с ней ездили школьники

01 апреля 2016 13:24
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Новости США. Скандал в США: сотрудники ЦРУ забыли взрывчатку в студенческом автобусе. Транспортное средство предоставили для учений. Искать бомбы должны были служебные собаки. Однако один из зарядов все-таки просмотрели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасный предмет нашли лишь несколько дней во время техосмотра. За это время в заминированной машине несколько раз успели проехать школьники. И хотя специалисты потом заверили, что опасности не было никакой, в ЦРУ свою оплошность признали, пообещали пересмотреть тренировочную программу и внимательнее следить за своим арсеналом.

 

# Оружие и боеприпасы

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