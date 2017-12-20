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В ход шли камни, резиновые пули и свето-шумовыми гранаты: конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул с новой силой

20 декабря 2017 17:11
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Новости Палестины. В Рамалле с новой силой вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими военными. Пострадали десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ход шли камни, резиновые пули и свето-шумовыми гранаты: конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул с новой силой-1

В ход шли камни, резиновые пули и свето-шумовыми гранаты: конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул с новой силой-3

Протестующие  забрасывали солдат камнями, устраивали баррикады из мусорных баков и жгли покрышки автомобилей. Израильские военные отвечали резиновыми пулями и свето-шумовыми гранатами. Обострение отношений на Ближнем Востоке произошло после того, как США накануне заблокировали резолюцию ООН. В ней Белый дом был обязан отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

# Палестина-Израиль

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