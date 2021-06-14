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В США решили уничтожить 60 миллионов доз вакцин от коронавируса

14 июня 2021 10:04
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Новости США. Власти США решили уничтожить 60 миллионов доз вакцин против коронавируса, произведенных концерном Johnson and Johnson, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – возможное загрязнение препарата на заводе в Балтиморе.

В США решили уничтожить 60 миллионов доз вакцин от коронавируса-1

СМИ уже не раз писали о низком качестве вакцин, выпущенных этим предприятием. Потому многие страны отказываются покупать у них препараты. Между тем у миллионов доз скоро истечет срок годности. В итоге было принято решение просто их продлить.

От вакцины уже отказались в минздраве Канады. С той же инициативой выступили и контролирующие органы Евросоюза.

# Коронавирус # Фотофакт

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