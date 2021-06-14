В США решили уничтожить 60 миллионов доз вакцин от коронавируса

Новости США. Власти США решили уничтожить 60 миллионов доз вакцин против коронавируса, произведенных концерном Johnson and Johnson, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – возможное загрязнение препарата на заводе в Балтиморе.

СМИ уже не раз писали о низком качестве вакцин, выпущенных этим предприятием. Потому многие страны отказываются покупать у них препараты. Между тем у миллионов доз скоро истечет срок годности. В итоге было принято решение просто их продлить.

От вакцины уже отказались в минздраве Канады. С той же инициативой выступили и контролирующие органы Евросоюза.