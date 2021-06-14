Прямой эфир

Власти Москвы объявили всю неделю нерабочей. Ограничения усиливают из-за коронавируса

14 июня 2021 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве усиливают ограничения из-за неблагоприятной эпидобстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти столицы России объявили всю неделю нерабочей.

Власти Москвы объявили всю неделю нерабочей. Ограничения усиливают из-за коронавируса-1

Перейти на удаленный режим рекомендовано как можно большему количеству сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Власти Москвы объявили всю неделю нерабочей. Ограничения усиливают из-за коронавируса-4

До конца следующей недели временно приостанавливается работа развлекательных объектов. Рестораны, кафе и ночные клубы не будут принимать посетителей в ночное время. В парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Саммит НАТО стартует в Брюсселе. Какие темы обсудят?
14 июня 2021 07:59

Саммит НАТО стартует в Брюсселе. Какие темы обсудят?

Армения отказалась от использования слова «коньяк» для своей продукции
13 июня 2021 19:58

Армения отказалась от использования слова «коньяк» для своей продукции

Вплоть до кислотных дождей. EUROCONTROL подсчитал, чего может стоить облёт авиапространства Беларуси
13 июня 2021 19:56

Вплоть до кислотных дождей. EUROCONTROL подсчитал, чего может стоить облёт авиапространства Беларуси