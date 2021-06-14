Власти Москвы объявили всю неделю нерабочей. Ограничения усиливают из-за коронавируса

Новости России. В Москве усиливают ограничения из-за неблагоприятной эпидобстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти столицы России объявили всю неделю нерабочей.
Новости России. В Москве усиливают ограничения из-за неблагоприятной эпидобстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти столицы России объявили всю неделю нерабочей.
Перейти на удаленный режим рекомендовано как можно большему количеству сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19.
До конца следующей недели временно приостанавливается работа развлекательных объектов. Рестораны, кафе и ночные клубы не будут принимать посетителей в ночное время. В парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки.