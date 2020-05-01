Ремдесивир помогает в лечении коронавируса? Что об этом говорят результаты исследований

Новости мира. Масштабные клинические испытания антивирусного препарата «Ремдесивир» подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эксперименте, который продолжался более двух месяцев, приняли участие свыше тысячи пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Исследователи поделили больных на две группы. В одной пациенты получали ремдесивир, а в другой – плацебо. По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают в среднем за 11 дней, а пациенты из второй группы – за 15. Причем смертность в первой группе была 8 %, а во второй – больше 11,5 %.