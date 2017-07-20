В США после акции протеста задержали 155 человек

Новости США. Массовыми задержаниями закончились акции протеста на территории американского сената. Полиция арестовала не менее 155 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В протестах участвовали до 300 демонстрантов. Они передвигались по территории офисного комплекса сената. Скандировали лозунги против отмены реформы здравоохранения, известной как Obamacare.